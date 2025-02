Home Depot, guidance deludente nonostante quarto trimestre in crescita

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato vendite per il(terminato il 2 febbraio 2025) pari a 39,7 miliardi di dollari, in aumento del 14,1% rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2023. Le vendite comparabili sono aumentate dello 0,8% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dell'1,3%. Il quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 è consistito in 14 settimane rispetto alle 13 settimane dell'anno precedente. La 14a settimana ha aggiunto circa 2,5 miliardi di dollari di vendite per il trimestre e l'anno.Gli utili netti sono stati di 3,0 miliardi di dollari, ovvero 3,02 dollari per azione, rispetto a 2,8 miliardi, ovvero 2,82 per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023. La 14a settimana ha aggiunto circa 0,3 dollari agli utili diluiti per azione per il trimestre e l'anno. Gli utili diluiti rettificati per azione sono stati di 3,13 dollari, rispetto agli utili rettificati per azione di 2,86 dollari nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023.Le vendite per l'sono state di 159,5 miliardi di dollari, in aumento del 4,5% rispetto all'anno fiscale 2023. Le vendite comparabili sono diminuite dell'1,8% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite dell'1,8%. Gli utili netti sono stati di 14,8 miliardi di dollari, o 14,91 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 15,1 miliardi, o 15,11 per azione nell'anno fiscale 2023. Gli utili rettificati per azione per l'anno fiscale 2024 sono stati di 15,24 dollari, rispetto agli utili rettificati per azione di 15,25 dollari nell'anno fiscale 2023."I nostri risultati del quarto trimestre hanno superato le nostre aspettative poiché abbiamo visto un maggiore coinvolgimento nella spesa per il miglioramento della casa, nonostante la pressione continua sui grandi progetti di ristrutturazione - ha affermato il- Per tutto l'anno, siamo rimasti fermi nei nostri investimenti attraverso le nostre iniziative strategiche per posizionarci per un successo continuo, nonostante le incerte condizioni macroeconomiche e un contesto di tassi di interesse più elevati che hanno avuto un impatto sulla domanda di ristrutturazione della casa".Home Depotche gli utili per azione adjusted per l'diminuiranno di circa il 2%, rispetto alle aspettative di una crescita del 4,6%, secondo dati LSEG. Le vendite annuali comparabili sono previste in aumento dell'1%, inferiore alle stime medie degli analisti che prevedevano un aumento dell'1,7%.