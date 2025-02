Lavoro, Istat: crescono posizioni dipendenti, retribuzioni orarie mediane in lieve aumento

(Teleborsa) - Nel 2022, il numero di(con almeno un’ora retribuita a carico del datore di lavoro nell’anno) nel settore privato extra-agricolo continua a crescere, dopo il calo osservato nel periodo della pandemia (da 19,5 milioni del 2021 a 21 milioni del 2022). Aumenta, in misura inferiore, anche il(da 15,4 milioni a 16,1 milioni) e sonoquelli che occupano più di una posizione lavorativa nel corso dell’anno (19,8% sul totale,+2 punti percentuali rispetto al 2021). Sono alcuni dei numeri emersi dall'ultimo focusdedicato a occupazione, retribuzioni e costo del lavoro dei dipendenti privati.L’input di lavoro per posizione lavorativa aumenta in mediana, rispetto al 2020 e al 2021, sia in termini di(920 ore, +8,4% rispetto al 2020 e +1,7 rispetto al 2021) sia in termini di(1.085, +4,1% rispetto al 2020 e + 2,6% rispetto al 2021), ma è inferiore al valore mediano del 2019 e in linea con il trend decrescente dal 2014.Il 10% delle(primo decimo) lavora fino a 48 ore (valore stabile rispetto all’anno precedente) e il 10% delle posizioni con il numero di ore retribuite più basso raggiunge al massimo 70 ore (-1,1% rispetto al 2021 e -12,5% rispetto al 2020).D’altra parte il 10% delle(ultimo decimo) supera le 1.848 ore (-1,6% rispetto al 2021) e il 10% delle posizioni con il numero di ore retribuite più alto supera le 2.118 ore (-0,1%)Rilevante la diminuzione del valore mediano delladelleche scende a 348 giorni da 365 del 2021 (-4,7%). Dal 2014 al 2022, a eccezione degli anni 2020 e 2021, la durata delle posizioni lavorative che occupano la prima metà della distribuzione (quelle con durata inferiore o pari al valore mediano) è diminuita, trainata dall’incremento della quota di posizioni con contratto a tempo determinato.Laper posizione lavorativa, calcolata includendo anche le posizioni che non hanno copertura contributiva in tutte le settimane dell’anno (quasi il 60% del totale), nel 2022 aumenta in valore mediano del 3,3% rispetto all’anno precedente e raggiunge. Il valore del primo decile invece diminuisce (778 euro, inferiore di oltre il 9% a quello del 2020 e dello 0,9% a quello del 2021), ciò indica il rientro nel mercato del lavoro di posizioni lavorative di più breve durata o a minore intensità lavorativa, dopo l’uscita nel 2020 per effetto della pandemia. Rispetto al 2021, la(per ora retribuita) mostra una sostanziale stabilità sia in mediana sia rispetto al nono decile; in aumento il valore del primo decile (+1,2%).Diminuisce, infine, da 6,6% nel 2021 a 6,2%, la quota, sul totale delle posizioni, di quelle, cioè con una retribuzione lorda oraria uguale o inferiore a due terzi della mediana (nel 2022, 7,83 euro): è il valore percentuale più basso dal 2014.