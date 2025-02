Saipem, utile 2024 balza a 306 milioni di euro. Nuova dividend policy nel piano

Saipem

(Teleborsa) -, società italiana di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che idelsi attestano a 14,5 miliardi di euro e l'a 1,3 miliardi di euro, corrispondenti a una crescita rispettivamente del 23% e del 44% rispetto all'anno precedente. L'del 2024 si attesta a 306 milioni di euro, con un incremento del 70% rispetto al 2023.Conrecord pari a 18,8 miliardi di euro nel 2024, il portafoglio ordini ha raggiunto il massimo storico di 34 miliardi di euro, fornendo un'ottima visibilità sugli obiettivi del Piano Strategico. Lapre-IFRS 16 al 31 dicembre 2024 è positiva per 683 milioni di euro, in miglioramento di 467 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023, mentre la Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 è positiva per 23 milioni di euro, in miglioramento di 284 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023.Saipem ha aggiornato le proprie linee strategiche presentate a febbraio 2024, confermando il progressivo miglioramento della performance del Gruppo e le favorevoli condizioni di mercato. Ilconferma il percorso di riduzione del rischio operativo del Gruppo, con una accelerazione del riposizionamento dell'Engineering & Construction Onshore e l'offerta di un nuovo servizio di Project Management Consultancy.Nello specifico, con riferimento all'la società prevede: ricavi pari a circa 15 miliardi di euro; EBITDA pari a circa 1,6 miliardi di euro; Cash Flow Operativo (al netto dei canoni di locazione) di circa 900 milioni di euro; investimenti per circa 500 milioni di euro; Free Cash Flow (al netto dei canoni di locazione) pari ad almeno 500 milioni di euro.Con riferimento all'2025-2028, sono previsti: acquisizioni di nuovi ordini per circa 50 miliardi di euro; ordini nei segmenti "low/zero carbon" pari a circa il 30% del totale; ricavi pari ad almeno 15 miliardi di euro nel 2028; EBITDA di circa 2 miliardi di euro nel 2028; Cash Flow Operativo (al netto dei canoni di locazione) pari ad almeno 3,7 miliardi di euro (dato cumulato sul periodo 2025-2028); Capex pari a circa 1,5 miliardi di euro (cumulati su 2025-2028); Free Cash Flow (al netto dei canoni di locazione) pari ad almeno 2,2 miliardi di euro (dato cumulato sul periodo 2025-2028).Con l'obiettivo di raggiungere un cdi livello investment grade, Saipem si impegna a ridurre il debito lordo (pre-IFRS 16) di circa 650 milioni di euro rimborsando tutte le passività in scadenza nel periodo 2025-2027. Inoltre, ha preso l'impegno a mantenere una posizione didisponibile di almeno 1 miliardo di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento dellache prevede la distribuzione agli azionisti di almeno il 40% del Free Cash Flow dopo il rimborso delle passività per beni in leasing. In coerenza con l'aggiornamento della dividend policy, il Consiglio di Amministrazione intende proporre il pagamento di un dividendo di 333 milioni di euro nel 2025 (sulla base dei risultati 2024) e prevede un dividendo di almeno 300 milioni di dollari nel 2026 (sulla base dei risultati 2025).