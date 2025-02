Ex Ilva, trattative e deadline: a che punto siamo

(Teleborsa) - Entro il, si prevede di individuare la, con l'intento di accelerare il processo di vendita. Questa tempistica è emersa dopo l'incontro odierno a Palazzo Chigi, tra i Ministri competenti Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Maria Elvira Calderone (Lavoro), Tommaso Foti (Politiche europee, il Sud e Pnrr), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Giancarlo Giorgetti (Economia) in collegamento da Città del Capo per il G20, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, insieme ai tre commissari Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli. La riunione, definita 'interlocutoria', ha servito a delineare gli scenari possibili, ma l’istruttoria non è ancora conclusa.Successivamente al 14 marzo, termine per la scelta dell’offerta migliore, si procederà con laL'obiettivo è avviare le procedure di vendita entro la fine di maggio o i primi di giugno. L’offerta della Baku Steel Company, azienda azera, è attualmente in pole position, grazie alla solidità delle risorse finanziarie (superiori a 1 miliardo) e alla garanzia sui livelli occupazionali.L’offerta della, soprattutto in relazione ai ritardi nel piano industriale. La terza offerta, quella del fondo americano Bedrock Industries, è considerata seria, ma meno competitiva rispetto alle altre due. Sebbene i livelli occupazionali sarebbero garantiti a cinque anni dall'acquisto, nella fase iniziale si registrerebbero riduzioni dei posti di lavoro.