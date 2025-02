G20, Giorgetti: "Crescita globale lenta, politica favorisca investimenti ad alto impatto"

(Teleborsa) - "L'economia globale affronta una crescita lenta, bassa produttività e rischi derivanti dall'elevato debito in molti mercati emergenti, dal cambiamento climatico e dalla demografia. Questi scenari sono aggravati dall'invasione russa dell'Ucraina, con possibili aumenti dei prezzi delle materie prime e crescenti tensioni geopolitiche e commerciali". È quanto ha affermato ilnell'intervento alla"Il protezionismo, le barriere al commercio e l'incertezza politica – ha proseguito– minacciano la crescita e le catene del valore globali, aumentando i costi di produzione e l'inflazione e indebolendo la resilienza economica". Secondo il ministro "la politica dovrebbe bilanciare il sostegno alla crescita e la sostenibilità fiscale, dando priorità all'efficienza della spesa e indirizzando le risorse verso investimenti ad alto impatto". Come G20 – ha concluso– "dobbiamo continuare a monitorare i rischi economici e i cambiamenti strutturali, promuovendo il dialogo su questi temi in linea con le priorità proposte dalla presidenza".In occasione di una riunione ristretta dei ministri europei del G20Una posizione ribadita nel corso del bilaterale con il"Aumentare la spesa per la difesa – ha detto– deve essere un obiettivo teso a rilanciare l'industria e la crescita. Per questo bisogna immaginare un Recovery Plan per la difesa. Se ogni Paese inizia a muoversi autonomamente aumenteranno inevitabilmente i costi per lo Stato in modo irrazionale".