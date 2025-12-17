UniCredit, partnership strategica con MADE per la trasformazione digitale delle PMI italiane

UniCredit

(Teleborsa) -e MADE Competence Center hanno siglato un accordo di collaborazione biennale volto a supportare la, creando un ecosistema di competenze e strumenti per accelerare l'innovazione.L'accordo intende formare le imprese sui temi dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, favorendo la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico in collaborazione con MADE. Si pone inoltre l'obiettivo di sensibilizzare gli stakeholder sulla rilevanza strategica della digitalizzazione e della sostenibilità, promuovendo iniziative e azioni coordinate, e mira a creare(DIH), offrendo un ecosistema integrato di competenze tecnologiche, consulenza e supporto finanziario., mentreIn un contesto economico in continua evoluzione, "favorire la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende significa rafforzare la loro capacità di affrontare le sfide del mercato globale", osservano le UniCredit e MADE in una nota. UniCredit, attraverso il proprio, vuole essere al fianco delle imprese che investono in innovazione, contribuendo a creare un ecosistema che favorisca la collaborazione tra aziende, centri di ricerca e partner industriali, e che acceleri l'adozione di soluzioni avanzate., dichiara: "Con questa partnership rafforziamo il nostro impegno verso le PMI, promuovendo l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili e accelerando la trasformazione digitale delle imprese. Il nostro obiettivo è offrire alle comunità le leve per progredire, generando valore per tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti. Un sentito ringraziamento a MADE e al suo Presidente, Prof. Marco Taisch, per la collaborazione e la condivisione di competenze che rendono possibile questo percorso."Per la prima volta un, rafforzando gli strumenti a disposizione di MADE per supportare le aziende nel percorso di transizione digitale. Questo contributo "amplia la capacità di accompagnare le imprese lungo l'intero processo, includendo anche la dimensione finanziaria, oggi decisiva per scalare i progetti. UniCredit entra in un ecosistema tecnologico qualificato, intercettando imprese con progetti di innovazione strutturati, credibili e orientati a una visione industriale di medio-lungo periodo", sottolinea Unicredit nella nota., afferma: "La trasformazione digitale è un percorso continuo che deve essere parte integrante della strategia industriale delle imprese. MADE supporta le aziende nella definizione della roadmap digitale e nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica ad alto impatto. L'accordo con UniCredit rafforza questo approccio, affiancando alle competenze tecnologiche un supporto finanziario strutturato, indispensabile per rendere gli investimenti in innovazione concreti e sostenibili."