Grecia, Morningstar DBRS: crescita PIL ha superato media eurozona ogni anno dal 2021

(Teleborsa) - Negli ultimi quattro anni, e nonostante i molteplici shock, tra cui la pandemia e la crisi energetica,. Lo afferma Morningstar DBRS in un report sul tema, evidenziando che la crescita del PIL reale ha superato la media dell'area euro ogni anno dal 2021, con le ultime proiezioni che indicano una continuazione di questa tendenza."A nostro avviso, questo è il risultato di una ripresa dopo anni di crescita negativa, ma anche di undovuto ad aggiustamenti fiscali ed economici", viene sottolineato.Tra i dati più importanti, Morningstar DBRS evidenzia che: ora, la, meno guidata dal debito dei consumi e mostra meno squilibri rispetto al recente passato; la Grecia ha intrapreso tre programmi di aggiustamento dal 2010 al 2018, implementando una serie di riforme economiche, fiscali e del settore finanziario, che hanno migliorato la sua competitività, la posizione fiscale e accresciuto la stabilità finanziaria; in un contesto di elevata incertezza, la ripresa economica in corso della Grecia si trova ad affrontare sfide emergenti alla sua durata e resilienza."Accelerare le riforme per stimolare investimenti e produttività e sfruttare i fondi esterni sosterrà ulteriormente gli sforzi della Grecia per affrontare le conseguenze della crisi, affrontare con successo le sfide strutturali e", ha affermato Spyridoula Tzima, Vice President, Morningstar DBRS, Global Sovereign Ratings.