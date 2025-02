Monitoraggio Lea 2023, Ministero della Salute: Veneto al vertice, arretrano Emilia-Romagna e Lombardia

(Teleborsa) - Nel 2023,hanno raggiunto la(prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera). Tuttavia,, secondo il Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, anticipato dal Sole 24 Ore.Il rapporto evidenzia un miglioramento dell’assistenza ospedaliera su scala nazionale, ma segnala criticità persistenti nella prevenzione e nelle cure territoriali. Tra le Regioni più virtuose spiccanoIn fondo alla classifica, invece, si trovanoIl, superando l’Emilia-Romagna, che scende al quarto posto per il calo dell’assistenza territoriale. Anche la Lombardia arretra, passando dal quarto al sesto posto a causa di un peggioramento nelle cure territoriali. Il Lazio registra difficoltà nella prevenzione e nell’assistenza territoriale, ma migliora nelle prestazioni ospedaliere.Alcune Regioni hanno registrato progressi significativi: la Sardegna guadagna 8,63 punti grazie ai miglioramenti nella prevenzione e nell’assistenza territoriale, mentre la Calabria, pur restando ultima in classifica, segna un incremento di 4,92 punti. Campania, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Valle d’Aosta e Toscana mostrano anch’esse segnali di crescita. In controtendenza, la Basilicata segna un calo di 6,47 punti, con difficoltà nelle cure ospedaliere e territoriali.