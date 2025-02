Panetta: serve collaborazione per ecosistema pagamenti più integrato

(Teleborsa) -non è possibile affrontare con successo gli attriti dei pagamenti transfrontalieri. Per questo motivo, è fondamentale concentrarsi sui miglioramenti a livello nazionale per consentire i pagamenti transfrontalieri". È quanto ha detto il Governatore della Banca d'Italia,durante un evento sui pagamenti transfrontalieri nell'ambito della riunione del G20 in Sudafrica.Ma solo "attraverso la collaborazione possiamo stabilire le giuste coordinate,Parlando del potenziamento dei pagamenti transfrontalieri nell'Africa subsahariana, Panetta ha spiegato: "al finanziamento del terrorismo rimane un ostacolo. Sebbene siamo tutti d'accordo sul fatto che non possiamo scendere a compromessi sull'integrità del sistema dei pagamenti, c'è sicuramente spazio per un ulteriore allineamento, automazione e adattamento basato sul rischio. Allo stesso modo, le misure di gestione dei flussi di capitale possono portare a colli di bottiglia non voluti. Inoltre, molte valute dei mercati emergenti non possono essere facilmente scambiate tra loro. Questo crea oneri e costi aggiuntivi per i fornitori di servizi di pagamento che, in ultima analisi, ricadono sull'utente finale. Non da ultimo, l'assenza di interoperabilità tra le soluzioni di pagamento nazionali ha profonde implicazioni per gli utenti finali. Oltre a causare frustrazione, incide sui costi finali e sulla velocità di una transazione". "Tuttavia - ha sottolineato -