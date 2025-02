Tesla, capitalizzazione scende sotto 1000 miliardi di dollari con crollo vendite in Europa

Tesla

(Teleborsa) -, casa automobilista statunitense fondata da Elon Musk, ha, scendendo a quota 302,80 dollari per azione sul Nasdaq, facendo scende la propria capitalizzazione a quota 949 miliardi di dollari. Si tratta della prima volta da novembre che laA innescare le vendite sul titolo sono stati i. Secondo l'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), le vendite Tesla sono diminuite del 45% in Europa, rispetto a un balzo del 37% nelle vendite complessive di veicoli elettrici in Europa. La quota di mercato di Tesla è scesa dall'1,8% all'1%A influire c'è anche l'attesa per il, che dovrebbe uscire nella prima metà del 2025.I ripetuti interventi di Musk negli affari politici europei e il suo ruolo di primo piano nell'amministrazione di Donald Trump, secondo alcuni osservatori, stanno provocando unaCon il calo di martedì, le azioni Tesla rimangono in rialzo del 51% negli ultimi 12 mesi., mentre il calo dal record del 16 dicembre scorso e di oltre il 35%.