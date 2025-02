IEG, aperta oggi Abilmente Roma. In fiera si è accesa la passione creativa

IEG - Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Da questa mattina, lasi è trasformata nel cuore pulsante del fai da te con la prima edizione dell’anno di, il Salone delle Idee Creative organizzato da. Fino a domenica 2 marzo, gli amanti dellapossono sperimentare tecniche innovative e partecipare a laboratori coinvolgenti, trascorrendo un lungo fine settimana all'insegna del fatto a mano. Sin dalle prime ore dall’apertura del Salone, il popolo dei creativi è accorso a caccia di ispirazioni, strumenti e materiali di oltre 160 espositori specializzati. Centinaia iin programma, occasioni per imparare i segreti dei migliori esperti di creatività di tutta Italia.Abilmente Roma offre una panoramica sulle diverse forme di creatività manuale, con un focus su tecniche tradizionali e moderne. Tra le iniziative più interessanti, troviamo, che propone corsi, laboratori ed esposizioni dedicati al lettering e all'acquerello, esplorando il mondo di queste tecniche artistiche.rende l'arte inclusiva, con laboratori, performance artistiche ed esposizioni di opere uniche realizzate con tecniche miste. Infine,, l'associazione degli scrappers italiani, offre dimostrazioni e corsi per imparare lo scrapbooking, la decorazione di album fotografici e diari di viaggio.In fiera non solo occasioni per esprimere la propria creatività, ma anche momenti di solidarietà e supporto per chi ne ha più bisogno. Grazie all'iniziativa dell’associazione, i visitatori possono partecipare attivamente alla realizzazione di coperte di lana fatte a mano, destinate ae case di cura. Le volontarie di Gomitolorosa stanno guidando i partecipanti nella creazione di semplici quadrati ai ferri, che andranno a comporre colorate coperte, simbolo di calore e sostegno per gli anziani., lavorazione di tessuti, decorazioni e molto altro ancora animano Abilmente Roma. Abilmente Roma è animata da una vasta gamma di attività creative, tra cui la lavorazione di bijoux, il cucito e l'uncinetto, eseguiti da mani esperte, e il restyling di mobili che trasforma oggetti comuni in pezzi unici. Leaggiungono colore e originalità, mentre si possono scoprire anche intrecci di vimini, legatoria artigianale, serigrafia per personalizzare capi, la creazione di tappeti con il tufting, cake design e la sorprendente arte del quilling, che permette di realizzare quadri e scritte 3D in carta. Fino a domenica, grandi e piccini possono vivere un'esperienza unica alla Fiera di Roma, con storie animate dalla libreria Centostorie e numerosi laboratori dedicati ai bambini.