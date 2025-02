Plenitude, probabile che Eni accoglierà investimenti esterni fino a 30% come in Enilive

Eni

(Teleborsa) -", ed è probabile che Eni accoglierà anche per Plenitude, come fatto per Enilive, investimenti esterni fino a un livello di partecipazione di circa il 30%. È quanto emerge dal nuovo piano al 2028 L'ingresso nel 2024 di nuove forme di capitale in questi business, a supporto della loro crescita, ha "", viene sottolineato. I business di Eni legati alla transizione hanno non soltanto un loro valore di mercato, ma contribuiscono altresì alla diversificazione e resilienza a livello di gruppo generando utili e i flussi di cassa crescenti.La capacità installata di energia rinnovabile diè prevista crescere di circa 4 volte, fino a 15GW, entro il 2030. Tale crescita consentirà di quasi raddoppiare l', livello che crescerà ulteriormente fino a oltre 2,5 miliardi di euro entro il 2030. Si prevede che il ROACE a medio termine si attesterà intorno al 10%.L'obiettivo di oltre 5 milioni di tonnellate di capacità di produzione di biocarburanti entro il 2030 e l'opzionalità per la produzione di SAF di oltre 2 milioni di tonnellate sono confermati. Si prevede cheaumenterà l'e che più che triplicherà il risultato del 2024, raggiungendo 3 miliardi di euro entro il 2030. Enilive è nella posizione di generare un ROACE superiore al 15%.