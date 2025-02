Riforma della giustizia, ANM: "Sciopero a difesa Costituzione non di una casta"

(Teleborsa) - Difendere "i principi sanciti dalla Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini". Questo, come ha spiegato il, l'obiettivo delloi. "Non è uno sciopero contro qualcuno, mi ferisce – ha aggiunto – quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse così la maggior parte di noi non sarebbe qui"."Dai primi dati traspare la nostra soddisfazione, ci attendiamo dati soddisfacenti" ha sottolineato il presidente dell'Anm. Stando agli ultimi dati comunicati dalnel corso dell'assemblea in corso a Roma, al cinema Adriano, l'"Che ci possa essere in prospettiva una mutazione genetica del pubblico ministero, che il pm possa essere condizionato dai poteri forti – ha dettointervistato da Radio 24 – è un rischio concreto. E questo sarebbe l'aspetto più negativo per i cittadini comuni. Temiamo la rivisitazione del ruolo del pm che oggi è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave"."La riforma della Giustizia non è concepita contro i magistrati, ma nell'interesse dei cittadini". Questa la posizione della maggioranza come si apprende al termine del vertice a Palazzo Chigi sul tema della giustizia, a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, i vicepremier, il leader di Noi Moderatiil ministroe il sottosegretario. La maggioranza, secondo quanto filtrato al termine del vertice, ha confermato la propria disponibilità a un confronto costruttivo, con particolare attenzione al dialogo con l'Anm.Meloni incontrerà prima l'Unione delle Camere penali e successivamente l'Associazione nazionale magistrati"Non saranno il flash mob, il ricorso a comici come Cetto La Qualunque nel corso delle manifestazioni dei magistrati e non saranno le intimidazioni togate che ci indurranno a rinunciare alla riforma della giustizia – ha commentato, in una nota, il–. Il Parlamento andrà avanti. In nome della Costituzione, della democrazia, della separazione dei poteri. Scioperi dal sapore eversivo, non bloccheranno il cammino della democrazia. Vogliamo la certezza della pena, una giustizia rapida e la fine dell'uso politico della giustizia. Non ci faremo fermare. Andremo avanti. Le minacce al Parlamento ci riportano a momenti antichi di cui l'Italia non ha nessuna nostalgia".