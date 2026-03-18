Scuola, riforma Istituti Tecnici: Anief contrario per didattica e organici

"Laattualmente in via di definizione, è stata. Inoltre,soprattutto riguardo alle compresenze, che oggi coinvolgono un numero molto elevato di ore". Lo ha dichiarato"Si è poi evidenziato chePer questo ANIEF chiede un, in particolare sulla questione degli organici ma anche sui quadri orari, che sono fondamentali per questi indirizzi e non possono prevedere la riduzione di materie essenziali. Un ulteriore elemento critico riguarda i laboratori che, in assenza di risorse aggiuntive previste dalla riforma, non potranno essere innovati, aspetto di grande rilevanza.Ci si attende dunque un confronto politico a breve, anche perché questa riforma, inizialmente sperimentale, è diventata ordinamentale", conclude Rosano.