Scuola, riforma Istituti Tecnici: Anief contrario per didattica e organici

"La riforma degli istituti tecnici,
attualmente in via di definizione, è stata criticata fin dall’inizio perché penalizza la didattica
. Inoltre, non sono state fornite indicazioni chiare,
soprattutto riguardo alle compresenze, che oggi coinvolgono un numero molto elevato di ore". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Si è poi evidenziato che alcune discipline, come la geografia e le lingue straniere, rischiano di essere sacrificate.
Per questo ANIEF chiede un confronto politico
, in particolare sulla questione degli organici ma anche sui quadri orari, che sono fondamentali per questi indirizzi e non possono prevedere la riduzione di materie essenziali. Un ulteriore elemento critico riguarda i laboratori che, in assenza di risorse aggiuntive previste dalla riforma, non potranno essere innovati, aspetto di grande rilevanza.
Ci si attende dunque un confronto politico a breve, anche perché questa riforma, inizialmente sperimentale, è diventata ordinamentale senza un reale coinvolgimento delle associazioni sindacali
", conclude Rosano.
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