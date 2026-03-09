Marzo si apre con scioperi istruzione e sanità

EasyJet

(Teleborsa) - Ilentra nel vivo con. Si inizia oggicon i settori, per poi coinvolgere ai trasporti nei prossimi giorni.è stato indetto per oggi 9 marzo, ma coinvolge soprattutto, non anche i trasporti. La protesta è stata annunciata da diverse- Cobas, Usi, Usb, Clap - per sollecitare interventi su salari, condizioni di lavoro e precarietà, e dallain occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne per i settori scuola, università, ricerca, formazione professionale, AFAM.In sciopero anche il Corpo nazionale deidalle 9 alle 13, mentre restail settore dei, - bus, metro, treni aerei - che sarà coinvolto più avanti nel mese.Lo sciopero di oggi infatti apre un inizio di, soprattutto nel settore dei. Mercoledì 1si fermerà il personale didalle 9 alle 17, poi il 16 marzo sarà la volta del. Il settore aereo sarà coinvolto il, quando è previsto uno sciopero di 4 ore (13-17) per dipendenti de di 24 ore per il personalea Milano Linate e Malpensa.Il mese di marzo si chiuderà con unache coinvolgeranno, il(per 24 ore),(per 4 ore dalle 19 alle 23) e(per quattro ore dalle 17.30 alle 21.30). Ilsarà la volta di(per quattro ore dalle 20 alle 24) e(per quattro ore dalle 8.30 alle 12.30).