Marzo si apre con scioperi istruzione e sanità

(Teleborsa) - Il mese di marzo
entra nel vivo con una serie di scioperi all'orizzonte
. Si inizia oggi 9 marzo
con i settori Istruzione e sanità
, per poi coinvolgere ai trasporti nei prossimi giorni. Uno sciopero generale nazionale di 24 ore
è stato indetto per oggi 9 marzo, ma coinvolge soprattutto scuole, università ed il settore sanitario
, non anche i trasporti. La protesta è stata annunciata da diverse sigle sindacali di base
- Cobas, Usi, Usb, Clap - per sollecitare interventi su salari, condizioni di lavoro e precarietà, e dalla Flc Cgil
in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne per i settori scuola, università, ricerca, formazione professionale, AFAM.
In sciopero anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dalle 9 alle 13, mentre resta escluso
il settore dei trasporti
, - bus, metro, treni aerei - che sarà coinvolto più avanti nel mese.
Lo sciopero di oggi infatti apre un inizio di primavera calda
, soprattutto nel settore dei trasporti
. Mercoledì 11 marzo
si fermerà il personale di Italo
dalle 9 alle 17, poi il 16 marzo sarà la volta del TPL in Sicilia ed Abruzzo
. Il settore aereo sarà coinvolto il 18 marzo
, quando è previsto uno sciopero di 4 ore (13-17) per dipendenti di ITA Airways e EasyJet
e di 24 ore per il personale di Airport Handling e Dnata
a Milano Linate e Malpensa.
Il mese di marzo si chiuderà con una nuova ondata di scioperi nel TPL
che coinvolgeranno, il 27 marzo
, Atm di Milano
(per 24 ore), Eav di Napoli
(per 4 ore dalle 19 alle 23) e Sun di Novara
(per quattro ore dalle 17.30 alle 21.30). Il 28 marzo
sarà la volta di Amtab di Bari
(per quattro ore dalle 20 alle 24) e Mtm di Molfetta
(per quattro ore dalle 8.30 alle 12.30).