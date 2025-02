Sciuker Frames, Alessandro Guarino cooptato in CdA

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha, già consigliere della società negli anni 2018-2020, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea.Guarino, forte di un'esperienza consolidata nel settore dei serramenti e, più in generale, in ambito commerciale, contribuisce da tempo alla governance del Gruppo, ricoprendo, tra le altre, la carica di. Guarino non detiene azioni della società.Inoltre, Sciuker comunica che asono, e avrà la responsabilità di seguire i rapporti con gli investitori e con il mercato. Già membro non esecutivo del CdA, Monti assumerà la responsabilità della gestione delle relazioni con gli investitori, della comunicazione finanziaria e del dialogo con la comunità finanziaria. Si occuperà, inoltre, dei progetti di sviluppo internazionale dell'azienda.