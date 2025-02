Adeguati assetti aziendali, online il test ANCE- CNDCEC

(Teleborsa) - Disponibile nell’area riservata agli iscritti del sito del Consiglio nazionale il test “n forma di questionario, per effettuare la valutazione sul livello di adeguamento aziendale delle imprese del settore costruzioni rispetto all’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti nell’art. 2086, comma 2, c.c. e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019). L’iniziativa nasce dalla collaborazione fraÈ stato quindi realizzato in modo congiunton un questionario strutturato sulla base delle caratteristiche specifiche del settore, che potrà essere utilizzato dai professionisti consulenti delle imprese di costruzione.possono accedere al test collegandosi alla propria “area riservata” del portale CNDCEC attraverso le ordinarie credenziali già in uso. Rispondendo alle domande, sarà consentito effettuare una prima valutazione circa l’atteggiamento assunto dell’impresa rispetto all’istituzione di sistemi di controllo interno che risultino adeguati anche in funzione anticrisi., con valore meramente orientativo e indicativo della situazione aziendale, così che il professionista potrà valutare eventuali profili di criticità e supportare l’impresa nell’implementazione degli assetti.Il questionario può essere ripetuto a distanza di tempo e resta a disposizione del professionista. ANCE e CNDCEC tuteleranno la privacy delle imprese e dei professionisti secondo le disposizioni di legge vigenti in materia,