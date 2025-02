Aftermarket Truck, ANFIA: ottimi risultati nel 2024

(Teleborsa) -+73% rispetto al 2020, +43% rispetto al 2021, +33% rispetto al 2022 e +15% rispetto al 2023. E' quanto emerge dai dati del Barometro– iniziativa della sezioneIn particolare, il fatturato degli ultimi due trimestri del 2024, l’andamento del fatturato mensile aggregato per la macro-famiglia Motore&Trasmissione è stato altalenante, con picchi positivi ad ottobre e negativi a dicembre. Da segnalare, inoltre, che a cavallo del periodo estivo del 2024, per la prima volta nel periodo di analisi, la macro-famiglia Sopra-telaio ha registrato valori di fatturato superiori alla macro-famiglia Sotto-telaio.– sottolinea, Responsabile Area Truck & Bus di ANFIA Aftermarket - sebbene, pur rimanendo i valori in terreno saldamente positivo, si inizi ad osservare un trend di graduale rallentamento e di stabilizzazione rispetto agli anni precedenti. Questo è un elemento significativo che occorre iniziare a prendere in considerazione, non da ultimo in un contesto dove anche le immatricolazioni di nuovi veicoli industriali danno segni di difficoltà, con una chiusura del 2024 in lieve crescita e un inizio 2025 con il segno negativo, tendenza peraltro giàprevista alla fine dello scorso anno.Può essere estesa anche al comparto aftermarket una riflessione generale sul macro- contesto politico ed economico internazionale e le conseguenze che una sua involuzione negativa potrebbe portare con sé. Rimane il senso d’urgenza generale di intervenire,come ricordato anche nel Rapporto Draghi,