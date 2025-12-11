Francoforte: positiva la giornata per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di camion e autobus
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,32%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,68 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,15. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)