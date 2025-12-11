Milano 15:09
43.773 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:09
9.665 +0,09%
Francoforte 15:09
24.247 +0,49%

Francoforte: positiva la giornata per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di camion e autobus, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,68 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,15. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```