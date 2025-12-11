Giglio.com, crescita a doppia cifra nel pre-Natale: GMW supera i 10,5 milioni di euro

Giglio.com

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver registrato undelrispetto al 2024 nel corso di uno dei periodi più intensi dell'anno in vista delle vacanze natalizie che va dall’1 novembre al 5 dicembre 2025. In valore assoluto, il GMV del periodo ha superato i"Idi cui sopra sono stati conseguiti nonostante ilegati all’Euro forte e ai dazi negli Stati Uniti, dove l’abolizione della soglia di esenzione - de minimis - ha determinato un importante impatto negativo sul commercio cross-border", ha sottolineato l'azienda.La crescita è stata dunque trainata dai, dove la società ha scelto strategicamente di posizionarsi. Il vecchio continente registra un notevole +22% dove spicca il sud Europa: Italia (+24%), Spagna (+19%), Grecia (+51%) e Portogallo (+61%). Viceversa i dazi zavorrano gli acquisti negli(-23%), che però nel 2024 cubavano soltanto il 6% del Gross Merchandising Value dell’azienda. A segno meno anche i mercati Asiatici a causa dell’Euro forte.Altra chiave di lettura degli ottimi risultati è il posizionamento di prodotto che l’azienda persegue, sempre più solido sulle fasce high-end di mercato. Infatti ildei prodotti venduti ha beneficiato di un notevole +14% rispetto allo stesso periodo del 2024.ai fini dell’ottenimento dei risultati, è stato l’ampliamento delcon cui l’azienda si è presentata alle porte del Black Friday, grazie a una costante crescita del, ovvero dei partner commerciali che co-partecipano alla costruzione dell’offerta – ha sottolineato Giglio.com –. Inoltre l’azienda ha proattivamente iniziato ad adottare soluzioni di, che hanno consentito di efficientare sia la produzione fotografica che il go-to-market dei prodotti, determinando un importante incremento del valore del catalogo offerto ai clienti".In, il clima rigido registrato in Europa nelle ultime settimane ha favorito i prodotti prettamente invernali. Cappotti e stivali sono infatti le categorie che hanno registrato i tassi di crescita più importanti."Siamo molto soddisfatti di questi risultati, soprattutto alla luce degli aspetti geo-politici ed economici che continuano a tracciare un percorso non privo di ostacoli. Grazie alle nuove tecnologie di AI, che stiamo iniziando ad applicare in ogni singola area dell’azienda, guardiamo con fiducia al 2026 puntando a confermare la crescita dei ricavi unitamente ad un controllo dei costi che farà sempre più leva sullo snellimento delle attività e dei processi", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio.com.