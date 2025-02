Microsoft, a maggio chiude Skype: priorità a Teams

Microsoft

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'informatica, ha comunicato che, che sarà l'unico hub di comunicazione e collaborazione del gruppo.La scelta è stata presa ", in modo da adattarci più facilmente alle esigenze dei clienti", ha scritto sul blog aziendale Jeff Teper, President, Collaborative Apps and Platforms presso Microsoft."Con Teams, gli utenti hannoche utilizzano in Skype, come chiamate individuali e di gruppo, messaggistica e condivisione di file - ha spiegato - Inoltre, Teams offre funzionalità avanzate come l'hosting di riunioni, la gestione dei calendari e la creazione e l'adesione a community gratuitamente".Nei prossimi giorni, Microsoft fornirà laSkype. Durante il periodo di transizione, gli utenti Teams possono chiamare e chattare con gli utenti Skype e gli utenti Skype possono fare lo stesso con gli utenti Teams. Se l'utente preferisce non migrare a Teams, può invece esportare i propri dati, tra cui chat, contatti e cronologia delle chiamate.Fondata nel 2003, Skype ha rapidamente sconvolto il settore delle linee telefoniche fisse nei primi anni 2000, rappresentando per molti anni il modo principale in cui le persone si videochiamavano. Negli ultimi anni, tuttavia, hacomeo Slack. Quando Microsoft ha acquistato Skype nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, il servizio contava circa 150 milioni di utenti mensili; nel 2020 erano scesi a 23 milioni, nonostante una breve ripresa durante la pandemia.