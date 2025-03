Banche europee in Russia, l'uscita rimarrà una priorità anche con la fine della guerra

ING

(Teleborsa) - Lehannodati dalle pesanti sanzioni in corso. Tuttavia, il processo di uscita dalla Russia si è rivelato impegnativo e lungo. Alcune banche sono bloccate con la cessione delle loro attività russe. Inoltre, la maggior parte delle banche ha, forse per un'uscita disordinata, che è improbabile in quanto potrebbe essere vista come un favore alle autorità russe, consentendo loro di sequestrare tutti i loro beni. Lo sostiene Morningstar DBRS in un nuovo report sul tema.I recenti colloqui di pace in Arabia Saudita tra Stati Uniti e Russia potrebbero segnare l'inizio di una nuova era per le relazioni Russia-Europa-Stati Uniti, che alla fine potrebbero avere implicazioni per le sanzioni. Se la guerra finisse e tutte le sanzioni venissero revocate, è comunque ", principalmente perché la fiducia degli investitori è stata danneggiata e ripristinare la fiducia richiederebbe tempo", sostiene Morningstar DBRS.Pertanto, "nel breve-medio termine,per le banche europee. Potrebbero persino accelerare il loro processo di uscita a condizioni più favorevoli", si legge nel rapportoha annunciato di recente che avrebbe venduto la sua sussidiaria russa a un investitore finanziario con sede a Mosca. ING prevede una perdita di circa 700 milioni di euro dalla vendita e un impatto negativo di 5 punti base (bps) sul suo CET ratio. L'operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025, subordinatamente ai processi di due diligence e alle approvazioni normative finali. ING ha anche circa 1 miliardo di euro di esposizione transfrontaliera alla Russia, che è destinata a ridursi gradualmente.ha annunciato la sua uscita dalla Russia nel 2023, tuttavia, il closing definitivo dell'operazione è ancora in sospeso, dato il complesso processo burocratico in Russia.(RBI) rimane la. Sta lavorando attivamente a una vendita per un'uscita completa. Nel 2024, RBI ha tentato di concludere un accordo di scambio con una società russa in cambio di parte dei suoi utili non distribuiti in Russia. Tuttavia, l'accordo non è stato approvato dalle autorità occidentali a causa dei rischi di sanzioni. In relazione a questo accordo, nel gennaio 2025, un tribunale russo ha imposto una multa di circa 2 miliardi di euro a RBI. RBI ha dichiarato che avrebbe presentato ricorso contro la sentenza del tribunale e avrebbe potuto intraprendere ulteriori azioni legali in Austria, inclusa la richiesta di esecuzione contro i beni della società russa. Inoltre, RBI registrerà accantonamenti per circa 850 milioni di euro nei suoi risultati del quarto trimestre 2024.RBI haa novembre 2024, a dimostrazione dei suoi sforzi continui per ridurre l'esposizione correlata alla Russia. RBI prevede una perdita di circa 830 milioni di euro dalla vendita e un effetto negativo di 5 bps sul suo rapporto CET 1.ha ritirato la sua causa contro Gazprom nel Regno Unito dopo che un tribunale russo l'ha minacciata con una multa di 250 milioni di euro. Questo, sottolinea Morningstar DBRS, è un chiaro esempio dei rischi associati all'operare in un paese fortemente sanzionato. UniCredit sta lavorando attivamente a una potenziale vendita, ma il suo CEO Andrea Orcel ha dichiarato che. Dopo i recenti sviluppi, UniCredit ha affermato che potrebbe accelerare la sua uscita se la guerra finisse, poiché si aspetta di ricevere offerte interessanti.Nel 2024, UniCredit ha ridotto la sua esposizione alla Russia, con il suo portafoglio prestiti lordi in Russia in calo significativo del 62% a 1,2 miliardi di euro. La filiale russa ha registrato un utile prima delle imposte di 719 milioni di euro nel 2024, in leggero calo rispetto agli 888 milioni di euro del 2023, in gran parte a causa di maggiori oneri e accantonamenti. Secondo i calcoli di UniCredit, un'uscita improvvisa dalla Russia potrebbe influenzare il suo rapporto CET1 di circa 47 bps a partire dal 2024 rispetto ai 128 bps del primo trimestre del 2022. UniCredit ha affermato di essere impegnata a effettuare un'uscita completa e che il