Russia-Ucraina, prove di pace: Zelensky scrive a Putin

"Incontriamoci", dice il leader ucraino e lo zar risponde: "venga quando vuole"

(Teleborsa) - "Incontriamoci": in una lettera aperta indirizzata al Cremlino Volodymyr Zelensky propone un faccia a faccia con Vladimir Putin, proprio mentre lo zar da San Pietroburgo (dove si trova per il forum conomico dello Spief, la 'Davos russa') sembra aprire alla pace con l'Ucraina dopo oltre quattro anni di guerra, rilanciando l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come mediatore.



Poche ore prima il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, aveva accusato Washington di non rispettare i patti concordati nel vertice dello scorso Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Parlando con i capi di varie agenzie di stampa internazionali, il leader del Cremlino ha assicurato come Mosca sia pronta a raggiungere una soluzione "attraverso mezzi pacifici" nonostante le sue truppe avanzino lungo le linee di confine. Zelensky prende palla al balzo e scrive al presidente russo di essere pronto a porre fine alla guerra con "un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia - afferma - e propongo di fissare una data precisa.



Intanto, in attesa di una sua risposta, Putin intanto si è detto disponibile anche a contatti con l'Unione europea ed aperto ad un suo ruolo nella risoluzione del conflitto. "La Russia non rifiuta i contatti con la Ue. L'Unione Europea potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, ma questa assistenza dovrebbe rientrare negli accordi di Anchorage", ha precisato, aggiungendo che Mosca "non è contraria all'adesione dell'Ucraina alla Ue, ma è contraria al fatto che la Ue diventi un blocco militare".





Mentre arrivano anche le parole del presidente Usa Trump a suggellare le prove di pace: "Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo", ha detto parlando della lettera.

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