Fitch alza rating su depositi di grandi banche italiane per nuovi criteri adottati

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha intrapreso azioni di rating su 12 gruppi bancari italiani e sulle relative controllate e obbligazioni. Le azioni di rating fanno seguito alla pubblicazione, l'8 maggio 2026, dei Bank Rating Criteria aggiornati. Le principali modifiche introdotte dai criteri aggiornati riguardano le banche operanti in giurisdizioni con regimi di risoluzione sviluppati, con l'esclusione del debito senior di risoluzione (debito senior non privilegiato in Europa) dall'obbligo di riferimento dell'Issuer Default Rating (IDR) e una maggiore differenziazione di notching per i rating dei depositi, del debito senior non garantito e del debito senior di risoluzione.



Il Long-Term IDR di Banco BPM è stato migliorato da 'BBB' a 'BBB+'. Il rating di credito a lungo termine della controllata Banca Akros è stato migliorato da 'BBB' a 'BBB+'.



Il Long-Term IDR di Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca è stato migliorato da 'BBB' a 'BBB+'. Il Il Long-Term IDR di Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è stato migliorato da 'BBB' a 'BBB+'.



Fitch ha migliorato il long-term deposit rating di UniCredit da 'A' ad 'A+' per riflettere la visione rivista di una maggiore tutela dei depositanti dovuta alla preferenza dei depositanti in Italia e al requisito di riserva di risoluzione e alla strategia di risoluzione di UniCredit. Il long-term deposit rating di Intesa Sanpaolo è stato migliorato da 'A' ad 'A+' e il rating dei depositi a breve termine è stato confermato a 'F1'.



I rating dei depositi a lungo e breve termine di Credem e Banca Mediolanum sono stati migliorati da 'A-' ad 'A' e da 'F2' a 'F1'. Il rating dei depositi a lungo termine di BPER Banca è stato migliorato da 'BBB+' ad 'A-' e il rating dei depositi a breve termine è stato confermato a 'F2'.



I rating dei depositi a lungo e breve termine di Banca Monte dei Paschi di Siena , Mediobanca , Banco di Desio e Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) sono stati migliorati rispettivamente da 'BBB' a 'BBB+' e da 'F3' a 'F2'.

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