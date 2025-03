Banche spagnole, Fitch: buone prospettive di business con economia più forte

Sabadell

Banco Santander

(Teleborsa) - I- nel contesto del migliorato ambiente operativo della Spagna, che ha guidato le recenti azioni di rating positive -. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema.Fitch prevede che il, creando opportunità di espansione aziendale e crescita degli utili. Ciò dovrebbe supportare le già solide operazioni bancarie commerciali e al dettaglio nazionali delle banche. L'aspettativa è che la forte redditività delle banche rimanga comodamente al di sopra del 3% delle attività ponderate per il rischio (RWA; 2,5% per), grazie al reddito da interessi netti (NII) resiliente, alle spese per svalutazione dei prestiti (LIC) contenute e al crescente reddito da commissioni. Anche i costi di deposito in calo e l'aumento dei volumi aziendali dovrebbero supportare la redditività, mentre la pressione competitiva sui prestiti aumenta con tassi di interesse più bassi.Glidi un livello di(A-/Stabile) e Banco de Sabadell (BBB+/Stabile) riflettono i vantaggi del migliorato ambiente operativo della Spagna, tra cui redditività core, qualità degli asset e profili di rischio complessivi strutturalmente migliorati. L'upgrade diha anche considerato la sua migliore capitalizzazione.La revisione da parte di Fitch dell'sul rating "BBB+" di(BBVA) da stabile a positivo ha riflesso la forte redditività. L'aspettativa è che il quadro di gestione del rischio di BBVA controllerà efficacemente i rischi in aree geografiche più volatili. L'upgrade di(A/Stabile) ha riconosciuto la sua solida performance, tra cui il suo obiettivo di operare con capitale superiore ai livelli precedenti e un'efficace diversificazione geografica, tutti elementi che gli consentono di ottenere un rating superiore al sovrano spagnolo (A-/Positivo).Fitch si aspetta che le banche mantengano i loro coefficienti, nonostante le pressioni delle distribuzioni agli azionisti e dell'inflazione RWA regolamentare. CaixaBank e BBVA probabilmente manterranno i coefficienti CET1 attorno al 12%, mentre Santander e Sabadell puntano a un valore più vicino al 13%.