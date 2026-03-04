Milano 14:48
Madrid: balza in avanti BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti BBVA
(Teleborsa) - Scambia in profit Banco di Bilbao, che lievita del 2,41%.

Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di BBVA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 17,94 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,89. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 17,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
