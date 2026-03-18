Madrid: brillante l'andamento di BBVA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Banco di Bilbao , che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della banca spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di BBVA evidenzia un declino dei corsi verso area 18,33 Euro con prima area di resistenza vista a 18,61. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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