Madrid: brillante l'andamento di BBVA
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Banco di Bilbao, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della banca spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di BBVA evidenzia un declino dei corsi verso area 18,33 Euro con prima area di resistenza vista a 18,61. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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