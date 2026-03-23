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Madrid: balza in avanti BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti BBVA
(Teleborsa) - Scambia in profit Banco di Bilbao, che lievita del 2,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,49 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,04. Il peggioramento di BBVA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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