Campari, nel 2024 ricavi oltre 3 miliardi di euro

Campari

(Teleborsa) - Le vendite del Grupposono state pari a 3.070 milioni, in aumento del +2,4% organicamente e complessivamente +5,2%, nell'esercizio 2024. L'effetto perimetro è stato del +2,7%, principalmente guidato da Courvoisier e dai brand in distribuzione, mentre l'effetto cambio è stato del +0,1%.L'è stato di €605 milioni, in calo del 2,5% organicamente e complessivamente del -2,2%, con un margine del 19,7%.L'si è attestato di €733 milioni, in crescita dello 0,1% organicamente e complessivamente del +0,5%, con un margine del 23,9%., è stato pari a €376 milioni, in calo complessivamente del 3,7%. L’utile netto del Gruppo è stato pari a €202 milioni, in calo del -39%.pari a €2.377 milioni, in aumento di €523 milioni rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente alle acquisizioni e agli investimenti straordinari, parzialmente compensati da una generazione di cassa solida. Il multiplo di debito finanziario netto rispetto all’EBITDA-rettificato è pari a 3,2 volte rispetto a 2,5 volte dell’anno precedente e a 3,5 volte a settembre 2024.Ilproposto per l’esercizio è pari a €0,065 per azione, allineato all'anno precedente.ha dichiarato: ‘Dopo due mesi nel ruolo, sono felice di annunciare che Campari Group ha conseguito, che è stato un anno sfidante in quanto segnato dagli effetti della volatilità macroeconomica e geopolitica. Guardando al futuro, posso dire che, dopo un periodo di transizione nel 2025,, sfruttando la forza dei nostri marchi in categorie in crescita, gli investimenti effettuati fino ad oggi, specialmente in route-to-market, sistemi e supply chain, l’unicità della cultura di Campari e il talento della nostra organizzazione. La nostra leadership negli aperitivi rappresenta un’opportunità in continua espansione alla luce dell’evolversi dei trend dei consumatori, che, insieme alla nostra tequila e al portfolio di spirits premium, possiede un potenziale anche per l’espansione geografica a livello globale. Allo stesso tempo, massimizzeremo il potenziale del Gruppo attraverso la generazione di efficienza e l’execution commerciale, conseguendo al contempo la riduzione della leva operativa e finanziaria".