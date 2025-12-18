Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni

(Teleborsa) - Campari Group
ha raggiunto un accordo
per la cessione
dei marchi Averna
e Zedda Piras
alla società italiana Illva Saronno Holding
, per un corrispettivo complessivo di 100 milioni di euro
, in linea con la strategia di rifocalizzazione del portafoglio illustrata al recente Capital Markets Day .
L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di razionalizzazione
del portafoglio
del Gruppo, volto a concentrare le risorse su meno marchi ma di dimensioni maggiori, riducendo la complessità operativa e sostenendo il deleveraging finanziario. Considerando anche le altre dismissioni annunciate nel 2025 – tra cui Cinzano, la facility produttiva australiana e la piattaforma Tannico – i proventi complessivi delle cessioni superano i 210 milioni di euro.
Il perimetro dell’operazione prevede il conferimento in una NewCo
dei business Averna e Zedda Piras, inclusi marchi, proprietà intellettuale, scorte, alcuni dipendenti, impianti produttivi in Sicilia e Sardegna, goodwill e contratti. Il corrispettivo, regolato per cassa e su base cash free/debt free, è soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento prezzo; la plusvalenza è in fase di valutazione.
Nei dodici mesi chiusi al 30 settembre 2025, Averna e Zedda Piras hanno registrato ricavi netti
complessivi pari a 26 milioni di euro, con una contribuzione dopo A&P di 17 milioni.
A seguito del closing
, atteso nel primo semestre 2026, le parti sottoscriveranno accordi transitori di produzione e distribuzione, con Campari che continuerà a gestire temporaneamente alcuni mercati europei prima del passaggio a Illva Saronno.