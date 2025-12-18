Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni

Campari Group

(Teleborsa) -ha raggiunto unper ladei marchialla società italiana, per un corrispettivo complessivo di, in linea con la strategia di rifocalizzazione del portafoglio illustrata al recente Capital Markets Day .L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso dideldel Gruppo, volto a concentrare le risorse su meno marchi ma di dimensioni maggiori, riducendo la complessità operativa e sostenendo il deleveraging finanziario. Considerando anche le altre dismissioni annunciate nel 2025 – tra cui Cinzano, la facility produttiva australiana e la piattaforma Tannico – i proventi complessivi delle cessioni superano i 210 milioni di euro.Il perimetro dell’operazione prevede il conferimento in unadei business Averna e Zedda Piras, inclusi marchi, proprietà intellettuale, scorte, alcuni dipendenti, impianti produttivi in Sicilia e Sardegna, goodwill e contratti. Il corrispettivo, regolato per cassa e su base cash free/debt free, è soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento prezzo; la plusvalenza è in fase di valutazione.Nei dodici mesi chiusi al 30 settembre 2025, Averna e Zedda Piras hanno registratocomplessivi pari a 26 milioni di euro, con una contribuzione dopo A&P di 17 milioni.A seguito del, atteso nel primo semestre 2026, le parti sottoscriveranno accordi transitori di produzione e distribuzione, con Campari che continuerà a gestire temporaneamente alcuni mercati europei prima del passaggio a Illva Saronno.