Golden Power, notifiche in aumento nel 2024. Due i casi di veto/opposizione

(Teleborsa) - Nelsono arrivate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando ilche aveva caratterizzato il precedente triennio 2020-2022, in contrapposizione al leggero decremento del 2023. Si è infatti registrato un aumento delle operazioni notificate e sottoposte allo scrutinio del Golden Power del 14% rispetto al 2023 (577 notifiche) e del 9% rispetto al 2022 (608 notifiche). È quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Intelligence 2025.L'incremento trova riscontro anche nel parallelo, pari a 175, con una crescita del 17% rispetto all'anno precedente (ammontavano a 150 nel 2023 e a 43 nel 2022).La distribuzione delle notifiche tra iindividuati dal D.L. n. 21/2012 – Difesa e Sicurezza nazionale (art. 1), Settore 5G (art. 1-bis), Energia, Trasporti e Comunicazioni (art. 2) e i settori di cui all'art. 2, comma 1-ter - conferma, in linea con l'anno precedente, la netta preponderanza delle operazioni che coinvolgono gli ambiti settoriali introdotti nel 2020 con il D.L. n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), mutuati dal Regolamento (UE) 2019/452. Tuttavia, l'incidenza delle notifiche inviate ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter è diminuita (passando dal 70% del 2023 al 60,5% del 2024), dato compensato dal sensibile aumento della rilevanza delle operazioni notificate ai sensi dell'art. 2 (variate dal 18% nel 2023 al 24,5% nel 2024) e dal leggero aumento delle operazioni ai sensi dell'art. 1 (progredite dal 9,5% nel 2023 al 12,1% del 2024).Nel corso del 2024, il citato Gruppo di coordinamento ha, comprensivi dei 54 avviati nel 2023, con una giacenza di 67 procedimenti a fine anno, che saranno definiti nel corso del 2025.Per quanto riguarda gli esiti dei procedimenti, si è fattonella massima forma, in un caso, dell'opposizione alla realizzazione di una specifica operazione di acquisizione di una società target italiana e, nell'altro, del veto alle delibere societarie assunte dai notificanti.Ulteriorisono state sottoposte adegli interessi pubblici coinvolti. Al riguardo, i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali nella forma dell'imposizione di prescrizioni e condizioni hanno interessato, segnatamente, 6 operazioni riferite all'art. 1 (difesa e sicurezza nazionale), 6 piani annuali riferiti all'art. 1-bis (5G), 4 operazioni riferite all'art. 2 (energia, trasporti e comunicazioni) e 7 casi riferiti all'art. 2, comma 1-ter (settori introdotti dal Regolamento (UE) 2019/452).Per, verificata la strategicità degli asset o delle attività oggetto delle operazioni notificate e preso atto dell'assenza di minacce di grave pregiudizio per gli interessi nazionali o di pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico, il Gruppo di coordinamento ha deliberato il. Inoltre, il Governo ha emanato dieci DPCM di approvazione dei piani annuali in ambito 5G, presentati dagli operatori telefonici, senza prescrizioni né condizioni.Per altro verso,hanno avuto undella normativa, in quanto le operazioni non soddisfacevano i requisiti previsti dal quadro normativo (ad esempio, assenza della valenza strategica degli attivi detenuti dalle società target ovvero mancato raggiungimento delle previste soglie dimensionali).