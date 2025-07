Unicredit: uso illegittimo del Golden Power, campagne aggressive e spesso fuorvianti

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - UniCredit "valuta positivamente la decisione del TAR in accoglimento del proprio ricorso". Questa "è una prova inequivocabile che il modo in cui, tanto da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte". E' quanto riferisce una nota diin merito all'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni ordinarie di"Alla luce delle varie dichiarazioni e interpretazioni, in alcuni casi fuorvianti, diffuse in relazione alla sentenza del TAR", UniCredit "ritiene necessario e responsabilea tali osservazioni, presentando i fatti così come delineati nella sentenza stessa".La stessa sentenza, peraltro, "di per sé dimostra lain merito alle incertezze derivanti dalle prescrizioni del Golden Power e dalla loro applicazione nel caso di specie, richiedendo al TAR quasi 100 pagine per fare chiarezza al riguardo. La fondatezza del ricorso di UniCredit è stata".Di quattro prescrizioni, sottolinea Unicredit nella nota, "due sono state annullate: la predefinizione di un rapporto tra impieghi e depositi e il mantenimento sine die del livello del project financing. Una terza prescrizione, relativa ad Anima, è stata chiarita e implicitamente modificata nella misura in cui il TAR ha accolto e formalizzato la diversa interpretazione della prescrizione proposta dal MEF pochi giorni prima della prima udienza del Tribunale e poi presentata formalmente al Tribunale nell'ambito delle difese svolte". Pertanto, "non sussiste più un obbligo, e si fa piuttosto riferimento a una indicazione programmatica a mantenere i titoli italiani in Anima, nel rispetto dei doveri fiduciari nei confronti dei clienti cui tali asset appartengono".UniCredit "non commenterà le specifiche dichiarazioni rilasciate da BPM sia sulla vicenda che sull'Offerta di UniCredit, né sull'uso anomalo da parte di BPM di ogni iniziativa disponibile per ostacolare l'offerta, indipendentemente dal suo merito".Tuttavia, UniCredit sottolinea nella nota che "la decisione finale riguardo al merito e all'attrattività di qualsiasi offerta dovrebbe sempre spettare agli azionisti". Purtroppo, "quegli azionisti sono stati esposti non solo all'insistentemente invocato da BPM, ma anche a, volte a screditare sia l'Offerta che l'offerente". In questo contesto "di profonda incertezza, gli azionisti di BPM potrebbero essere stati privati di un'opzione, i cui termini erano stati equamente stabiliti e, come chiaramente evidenziato da UniCredit al momento del lancio dell'Offerta, avrebbero potuto essere già stati migliorati se ci fosse stato un ordinato processo di OPS". UniCredit "valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva".In merito alla cessazione delle attività o alla cessione degli asset di UniCredit in Russia (prescrizione che non include i pagamenti, come specificato dal MEF), "il TAR ha dichiarato di non avere piena giurisdizione in materia", si legge nella nota di Piazza Gae Aulenti. "Come affermato dal TAR, la competenza a valutare la questione è appannaggio della BCE e UniCredit sta già ottemperando alle richieste della BCE".