PNRR, Piano Nazionale Borghi: 1,02 miliardi per riqualificazione di 315 comuni e oltre 2.700 imprese

(Teleborsa) - Per finanziare la riqualificazione di 315 borghi e sostenere oltre 2.700 iniziative imprenditoriali sono stati stanziati 1,02 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri che testimoniano la rilevanza per il Paese e lo stato di avanzamento del, presentati oggi nel corso dell'evento intitolato". L'appuntamento è stato promosso dall'in collaborazione connell'ambito del monitoraggio delle attività finanziate dal PNRR e in relazione all' impegno dell'Associazione per la tutela e la rivitalizzazione dei borghi.Nel corso dell'evento è stata sottolineata l'importanza – testimoniata anche dalla presenza del Presidente dell'ANCI e dei sindaci dialcuni Comuni interessati – delche rappresenta una leva strategica per la rigenerazione dei piccoli centri.Il Ministero della Cultura, infatti, nella definizione delle linee strategiche del PNRR, ha innovato mettendo al centro i territori, dove i Comuni sono protagonisti degli investimenti più importanti e all'avanguardia. Un esempio è l', conAd oggi, i progetti sono tutti in fase di realizzazione e i target europei finora previsti sono stati tutti conseguiti entro le scadenze stabilite. Per alcuni obiettivi, si prevede un anticipo del conseguimento rispetto ai termini fissati. Tra questi,ha già conseguito i target UE previsti al dicembre 2025 in quanto ad oggi sono già conclusi i lavori di 54 Parchi, ampiamente al di sopra del target stabilito di 40 parchi realizzati.L'incontro di oggi è stata l'occasione per presentare lacurato dallo Studio Valla, che offre un'analisi comparata dello stato di avanzamento dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) di Italia, Francia, Spagna, Portogallo.Dopo i saluti istituzionali dipresidente dell'Associazione Civita,, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministero della Cultura, rappresentato dal Capo di Gabinetto, si è svolta una tavola rotonda, moderata dai, Segretario Generale Associazione Civita alla quale sono intervenuti:, Presidente ANCI,Amministratore Delegato Invitalia,Direttore Generale Unità di missione per l'attuazione del PNRR, Ministero della Cultura,CEO Studio Valla,, Sindaco del Comune di Casteldel Giudice (IS),, Sindaco del Comune di Otricoli (TR),, Napex Srl.Ilha messo in evidenza come, nonostante le sfide molto impegnative per l'attuazione degli interventi e delle riforme previste dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza in tutti i settori, il comparto culturale rappresenti un esempio positivo nella gestione dei fondi europei avendo dimostrato finora una capacità di attuazione efficace. L'analisi deglinell'ambito dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) evidenzia un impegno significativo da parte dei quattro Paesi considerati. L'Italia si posiziona al primo posto in termini di risorse finanziarie allocate al settore culturale e turistico, con una quota pari al 3,5% del budget complessivo, pari a 6,6 miliardi di euro. Seguono la Francia con il 3,1% del budget totale, la Spagna con l'1,19% e il Portogallo con l'1,45%.Mentre l'Italia e la Francia hanno concentrato i propri sforzi su una vasta gamma di interventi culturali,hanno focalizzato maggiormente l'attenzione sulla digitalizzazione e il sostegno alle industrie creative. In termini di avanzamento nell'attuazione dei progetti,si distinguono per un'efficiente capacità di impegno delle risorse. L'Italia ha già allocato il 95% dei fondiprevisti per la cultura, mentre la Francia ha utilizzato circa il 75% delle risorse destinate al settore. Il, con un tasso di utilizzo dei fondi pari al 93%, ha investito in particolare nella digitalizzazione di cinema e teatri e nella promozione delle tradizioni artigianali. Lapur avendo avviato progetti di rilievo nel settore audiovisivo, come il Spain Audiovisual Hub, presenta ancora margini di miglioramento nell'implementazione complessiva delle misure culturali previste dal PNRR. Nonostante l'adozione di approcci diversificati, icondividono la volontà di valorizzare la cultura come strumento fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile. Ciascun Paese ha definito obiettivi specifici per la conservazione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, nonché per la promozione delle industrie creative e culturali."I dati contenuti nel Quaderno dell'Associazione Civita sono confortanti e dimostrano che il settore culturale italiano, inteso in senso ampio sia nelle componenti pubbliche che in quelle private e sia a livello centrale che locale, ha compreso la grande opportunità offerta dal PNRR e sta lavorando in modo sinergico, come testimonia l'incontro di oggi, per utilizzare al meglio le risorse a disposizione. – ha affermato–. C'è ovviamente ancora molto da fare e come Associazione Civita, anche attraverso il nostro Comitato Borghi, intendiamo proseguire nel nostro impegno finalizzato a mettere in collegamento Istituzioni, Comuni e mondo delle imprese, soprattutto in relazione al tema dei borghi, per cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR e anche dalle prossime programmazioni comunitarie".