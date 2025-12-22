Otofarma, sono oltre 700 le nuove farmacie affiliate nel 2025

Otofarma

(Teleborsa) -ha raggiunto, per un totale che supera le 4.400 farmacie parte del network commerciale del Gruppo, presenti sul territorio nazionale. Lo annuncia il management in una nota, segnalando che il trend di crescita è, stabilito sull’arco di 3 anni.Le oltre 700 farmacie che da inizio anno si sono unite al network di Otofarma rafforzano significativamente la rete commerciale della società, così come stabilito dal piano industriale.Il raggiungimento di questo risultato strategico, più volte sottolineato dal management anche in fase di IPO, rappresenta una milestone molto significativa per diversi aspetti: se da un lato le nuove affiliazioni confermano lariflessa nell’interesse delle farmacie a poterli proporre ai propri clienti, dall’altro, l’ampliamento della presenza commerciale supporta il raggiungimento deglidi Gruppo.Inoltre, ha aggiunto Otofarma, poiché la maggior parte delle affiliazioni sono l’esito dei rapporti sviluppati e consolidati in occasione di azioni di, il raggiungimento di questi risultati conferma anche l’efficacia degli investimenti di marketing che tipicamente l’Azienda sostiene soprattutto nel corso del primo semestre.