Prada, Bertelli: guardiamo al 2025 con fiducia nonostante il contesto incerto

(Teleborsa) - "Siamo, nonostante il contesto di settore sfidante. Questo successo sottolinea la forza dei nostri marchi, radicata nella costante attenzione all'innovazione di prodotto, alla qualità, all’artigianalità e nella capacità di leggere la contemporaneità che ci contraddistingue". Lo ha affermatoe Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, commentando i risultati del 2024 "Grazie agli investimenti pluriennali in capacità e know-how industriale, la nostra piattaforma manifatturiera e le nostre persone sono differenzianti in un contesto di settore in continua evoluzione che esige qualità, agilità ed efficienza - ha aggiunto - Inoltre, il forte legame con la cultura e il dinamismo creativo sono altri elementi distintivi del Gruppo, che ci consentono di ampliare i nostri confini, come dimostrano la partecipazione di Luna Rossa alla 37esima Americas Cup e la partnership per la nuova tuta spaziale NASA. Nel corso degli ultimi anni abbiamo rafforzato il Gruppo e la sua organizzazione e,, continuando a lavorare e investire per una crescita sostenibile e di lungo periodo".