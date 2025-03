Ue, nuovo fondo per spesa difesa segue modello SURE

(Teleborsa) -proposto oggi dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nell'ambito del piano "ReArm Europe", segue quasi esattamente il modello del fondoistituito nel 2020 e impiegato con successo per sostenere con prestiti europei i sistemi di cassa integrazione degli Stati membri, proteggendo i posti di lavoro durante la crisi della pandemia di Covid.confermando che anche in questo caso si tratterà di un fondo alimentato da emissioni di debito che la Commissione farà sul mercato, con i suoi bassi tassi d'interesse, per finanziare i prestiti che gli Stati membri potranno chiedere al fine di investirli per aumentare la capacità di difesa della propria industria. Quando saranno giunti a scadenza, i prestiti dovranno essere restituiti dagli Stati membri beneficiari, che pagheranno anche gli interessi, comunque molto bassi (inferiori ai tassi d'interesse di una ventina dei 27 paesi Ue).nel 2020 il bilancio pluriennale dell'Ue allora in esecuzione (2014-2020) era agli sgoccioli, e non c'era abbastanza margine per poter fornire la totalità delle garanzie finanziarie necessarie all'operazione; si dovette ricorrere quindi a delle garanzie complementari che furono messe a disposizione dagli Stati membri. Oggi, invece, il bilancio comunitario pluriennale (2021-2027) è ancora a metà strada,