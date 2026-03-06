Iren investe 3 milioni nel fondo Atlas AI VB Fund I e rafforza strategia sull'AI

Iren

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il Cda ha deliberato unnel fondo, veicolo specializzato inpromosso e gestito da, con unL’operazione si inserisce nel, parte integrante delapprovato a novembre 2025, che prevede l’del Gruppo in fondi di venture capital focalizzati su diversi ambiti tecnologici e su una diversificazione degli investimenti.L’ingresso in Atlas AI VB Fund Icome Limited Partner in altri due veicoli --, attraverso cui il Gruppo ha già investito indirettamente in circa 40 startup innovative.Grazie a questo nuovo investimento, Iren, con particolare attenzione all’e ai: il fondo Atlas AI VB Fund I si caratterizza infatti per investire in startup con soluzioni AI sviluppate da Venture Builder internazionali, ovvero soggetti che creano e sviluppano startup sin dalle prime fasi, accelerandone validazione e crescita.In questo contesto, il Gruppo Iren intende consolidare il proprio posizionamento come, ampliando il raggio d’azione verso tecnologie trasversali e abilitanti.“Con questo investimento rafforziamo in modo concreto il nostro posizionamento nell’Intelligenza Artificiale, una tecnologia sempre più strategica per l’evoluzione dei nostri business. L’ingresso nel fondo Atlas ci consente di, con un approccio coerente con il nostro modello. Il Corporate Venture Capital rappresenta per Iren uno strumento industriale, non solo finanziario: ci permette di, accelerandone l’adozione e aumentando la nostra capacità di generare valore sostenibile nel lungo periodo”, ha dichiarato