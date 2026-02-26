Alfonsino lancia il servizio “Prenotazione Tavoli” su scala nazionale dopo il successo dei test

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sull'Euronext Growth Milan e specializzata nel Food Order & Delivery per i centri di piccole e medie dimensioni, ha annunciato l'avvio deldel nuovo servizio di "". La decisione segue la conclusione positiva di unacondotta in quattro centri, che ha permesso di validare il modello operativo e tecnologico, ponendo le basi per una scalabilità strutturale all'interno del business aziendale.I dati emersi dalla fase di test evidenziano, con unper prenotazione di, una media di 3,3 coperti per ogni tavolo riservato e un tasso di completamento delle prenotazioni pari all'80%. L'integrazione di questa funzione nell'ecosistema digitale di Alfonsino consente agli utenti di gestire tramite un'unica applicazione sia il consumo a domicilio che l'esperienza in sala, ottimizzando i costi di acquisizione del cliente e aumentando la frequenza di utilizzo della piattaforma., Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: "la Prenotazione Tavoli introduce per Alfonsino un modello asset-light, caratterizzato da una struttura operativa significativamente più snella rispetto al delivery, in quanto non richiede attività logistiche né gestione diretta del customer service. Questa configurazione consente di beneficiare di una minore incidenza di costi variabili per transazione e di generare un margine unitario potenzialmente superiore rispetto al servizio di consegna a domicilio, rafforzando il profilo di scalabilità e di efficienza complessiva della piattaforma".