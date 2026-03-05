Inps, inclusione e parità di genere al centro del nuovo welfare

(Teleborsa) -sono fra i capisaldi delmoderno delineato dall', orientato a un cambiamento culturale duraturo e in linea con l’Agenda 2030. Un modello che si concretizza in una serie dia favore d ellaed a, come la recente inaugurazione del Portale della famiglia e della genitorialità. Questo risultato nasce da un impegno sistematico che coinvolge l’intero Istituto, con l’obiettivo di integrare i principi del benessere sociale nel proprio modo di operare, trasferendoli all’interno e all’esterno dell’Istituto., che cade l'8 marzo, sono state organizzatedi rilievo: il 18 marzo sarà inaugurata lapromosso dall’Associazione Noi Rete Donne; nella stessa giornata sarà proiettato il, realizzato dal Centro Difesa e Sport affiliato CSEN e riconosciuto dal CONI. Il ciclo di eventi si concluderà il 26 marzo a Palazzo Wedekind con il, un momento di confronto sulla parità retributiva, l’educazione finanziaria e il sostegno alla genitorialità."La Giornata internazionale della donna è anche un’occasione per ricordare che la piena partecipazione femminile alla vita pubblica, economica e istituzionale non è solo una questione di equità, ma una condizione per la qualità delle decisioni collettive", ha spiegato il Direttore Generale dell'INPS, che aggiunge "il welfare ha un ruolo decisivo: sostenere il lavoro delle donne, accompagnare la genitorialità e ridurre le disuguaglianze significa rafforzare non solo i diritti individuali, ma la crescita e la coesione dell’intero Paese."