Milano 15:51
43.822 +2,29%
Nasdaq 15:51
24.378 +2,01%
Dow Jones 15:51
46.557 +2,15%
Londra 15:51
10.002 +0,84%
Francoforte 15:51
22.956 +2,57%

USA, frenano le spese per costruzioni a gennaio

Economia, Macroeconomia
USA, frenano le spese per costruzioni a gennaio
(Teleborsa) - Frena a sorpresa la spesa per costruzioni in USA a gennaio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.190,4 miliardi di dollari, registrando una discesa dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,1% delle stime degli analisti e dopo il +0,8% di dicembre.

Su base annua si è visto invece un incremento dell'1%.

Tra le costruzioni private, le cui spese sono scese dello 0,6% a 1.663,2 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono calate dello 0,8% a 912,1 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un incremento dello 0,6% a 506,3 miliardi di dollari.
Condividi
```