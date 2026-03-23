USA, frenano le spese per costruzioni a gennaio

(Teleborsa) - Frena a sorpresa la spesa per costruzioni in USA a gennaio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.190,4 miliardi di dollari, registrando una discesa dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,1% delle stime degli analisti e dopo il +0,8% di dicembre.



Su base annua si è visto invece un incremento dell'1%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono scese dello 0,6% a 1.663,2 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono calate dello 0,8% a 912,1 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un incremento dello 0,6% a 506,3 miliardi di dollari.

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