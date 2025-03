BCE e Fed ora divise più che mai: l'impatto dei dazi di Trump

(Teleborsa) - La guerra globale delle tariffe avviata dacondizionerà fortemente la politica dellequest'anno, in primis la Fed, che vedrà messo in discussione il suo doppio target di inflazione e disoccupazione per gli effetti inflattivi della politica commerciale oltranzista della Casa Bianca.Trump stesso, parlando allo Stato dell'Unione, ha ammesso che iannunciati contro Messico, Cina e Canada e quelli "reciproci" che saranno annunciati a inizio aprile,. "I dazi non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Si tratta di proteggere l’anima del nostro Paese”, ha detto Trump dinanzi al Congresso, aggiungendo "ci sarà un po’ di disturbo, ma a noi va bene. Non sarà molto".Il presidente della Fed di New York,ha affermato che si aspetta che iin una certa misura, pur riconoscendo che per ora ladella banca centrale èe non necessita di essere modificata. "C’è molta incertezza: non sappiamo per quanto tempo rimarranno in vigore le tariffe. Non sappiamo cosa potrebbero fare gli altri paesi in risposta a ciò", ha aggiunto il banchiere, aggiungendo "penso che l’attuale politica sia buona. Non vedo alcuna necessità di cambiarla subito" e confermando che laintende mantenere l'attualeLa Fed al momento mantiene unriguardo l'impatto della guerra commerciale, di cui non si conosce ancora l'esatta estensione e gli effetti sull'economia. Ma se ladovesse essere portata avanti ad oltranza, si preannuncia un impatto sull'inflazione, tale dadella Fed.E se i, considerando gli effetti negativi sull'economia, scommettono sudi 25 punti base quest'anno, l'atteggiamento degliè più cauto e per ora si confermano l'attesa dida 25 punti base a giugno e settembre.Ma qualcuno ha anche un atteggiamentoe ipotizza una. "Riteniamo che la Fed abbia terminato il suo ciclo di allentamento", affermano gli analisti di, suggerendo "tutti i segnali indicano un surriscaldamento dell'economia, suggerendo che il tasso neutrale è molto più alto della stima della Fed del 3% e che saranno necessari aumenti dei tassi". Questi potrebbero arrivare quest'anno, anche se l'incertezza sulle politiche dell'amministrazione richiederà un approccio attendista. Continuiamo invece a prevedere un aumento di 50 punti base nel 2026".Il momento della BCE è più vicino: lasi chiuderà probabilmente con unanche se sono in molti ad auspicare un taglio più deciso di 50 punti. La gran parte degli analisti si attende che la Bce riduca i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione del 6 marzo con un tasso sui depositi che arriverebbe al 2,50%. Eterogenee sono invece le opinioni suanche se lviene generalmente confermato.Gli analisti dirs ritengono "plausibile" l'aspettativa dei mercati, che "stanno prezzandoed un tasso sui depositi visto al 2% entro metà anno ed anche più basso prima della fine dell'anno.Perinvece "è probabile che ilsenza che la BCE "abbandoni il riferimento al livello restrittivo dei tassi", e ciò "pera priori la possibilità di un altro"."L'attuale contesto di elevata incertezza non lascia spazio alla forward guidance e ci aspettiamo che la BCE continui a sottolineare che le decisioni verranno prese riunione per riunione", sottolineano gli esperti di, ribadendo che "ile la portata dell'allentamento monetario nelle riunioni future".