Pichetto, dal gas all'idrogeno: le opportunità del Nord Africa

(Teleborsa) - ", come il, che in questo momento ci sta aiutando fortemente e ci ha aiutato ad avere almeno la sicurezza quantitativa,. Lo ha ricordato il Ministro dell'Energiaa margine dia Rimini.Pichetto ha quindi ricordato che l'energia "si può" ed ha citato l'idrogeno , ricordando "ho firmato con la Germania l'impegno per il grande- South Corrridor - che è un corridoio di 3.300 km e può essere trasportato via pipeline o via nave". Di qui - ha aggiunto - ilPichetto ha parlato anche del, affermando che la piattaforma va avanti e "almeno del nostro" attraverso i rigassificatori. "Con i 5 miliardi di metri cubi ella Singapore - ha spiegato - andiamo a 28 miliardi di metri cubi e, praticamente, siamo al 50%"."Questo si chiamae ci permette di affermare che, perché il gas, che è un combustibile di transizione che dobbiamo utilizzare e sappiamo che non ci mancherà", ha assicurato il Ministro, ammettendo "naturalmente, abbiamo una questione prezzo, perché noi siamo dipendenti dal gas e siamo quelli che pagano le maggiori conseguenze".