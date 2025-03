Saipem e Divento, accordo di collaborazione per sviluppo eolico flottante in Italia

Saipem

Eni

(Teleborsa) -, partnership tra il fondo Copenhagen Infrastructure Partners, GreenIT, joint venture tra Plenitude () e CDP Equity (Gruppo CDP), 7 Seas Wind Power e NiceTechnology, hanno siglato un, la tecnologia proprietaria di Saipem, nell'ambito deiallo scopo di sostenere la loro partecipazione alle primeè statadi fattibilità tecnico-economica.è una tecnologia sviluppata per la realizzazione delledestinate all’industria dell'eolico galleggiante ed in grado di offrire una soluzione industriale leggera,, posizionato nel Canale di Sicilia ad oltre 35 km dalla costa, con unae una produzione annua stimata di circa 800 GWh, è ila ricevere il decreto di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.è un progetto che verrà sviluppato a circa 40 km dalla costa sud-occidentale della Sardegna dalla società omonima con una capacità die con una produzione annua di circa 1.6TWh di energia rinnovabile. Entrambe le iniziative sonoe in attesa del completamento della definizione del quadro regolatorio."Questo accordo rafforza ulteriormente lo sviluppo dei nostri progetti 7 Seas Med e Ichnusa, che sono all'avanguardia nell'eolico offshore galleggiante in Italia. Assieme a Saipem, Divento potrebbe agire come apripista, facilitando la diffusione di competenze territoriali e la realizzazione di infrastrutture logistiche, favorendo la crescita di questo nuovo e importante settore industriale nel nostro Paese”, sottolinea, Amministratore Delegato di GreenIT."Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con Saipem per i nostri progetti di eolico offshore galleggiante in Italia. Saipem è un'azienda globale con grande esperienza nella realizzazione di progetti EPCI marini, requisito strategico per accelerare i nostri progetti. L'eolico offshore galleggiante può svolgere un ruolo importante sia per l'industria italiana sia per la produzione di energia rinnovabile e sicura. Attendiamo quindi chiarimenti sul sistema CfD per l’eolico offshore galleggiante, elemento essenziale per permettere a questo potenziale di concretizzarsi”, aggiunge, partner di CIP.