Saipem, contratto EPCI offshore in Qatar del valore di circa 3,1 miliardi di dollari

Saipem

(Teleborsa) -, in partnership con Offshore Oil Engineering (COOEC), si è aggiudicata daun contrattoper il pacchetto COMP5 del progetto North Field Production Sustainability (NFPS) Offshore Compression Complexes.Il valore complessivo del contratto è di circa 4 miliardi di dollari e laIl progetto NFPS è parte della strategia di QatarEnergy LNG per mantenere e, il più, situato al largo della costa nord-orientale del Qatar.Il contratto assegnato a Saipem, dalla, prevede la progettazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di due impianti di compressione, ciascuno composto da una piattaforma di compressione, una piattaforma per gli alloggi, una piattaforma a supporto della flare per la combustione dei gas e i relativi ponti di interconnessione.Le operazioni di installazione offshore saranno condotte indicativamente nel 2029 e 2030.Questo nuovo contratto, ricorda Saipem, si aggiunge ai pacchetti EPCI COMP2 e COMP3, assegnati alla società, attualmente in fase di esecuzione.L’assegnazione del pacchetto COMP5 consolida la collaborazione di Saipem con QatarEnergy LNG e rafforza la presenza della Società in Qatar quale partner per la realizzazione di progetti complessi su larga scala.