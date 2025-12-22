Saipem, contratto EPCI offshore in Qatar del valore di circa 3,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Saipem
, in partnership con Offshore Oil Engineering (COOEC), si è aggiudicata da QatarEnergy LNG
un contratto EPCI offshore
per il pacchetto COMP5 del progetto North Field Production Sustainability (NFPS) Offshore Compression Complexes.
Il valore complessivo del contratto è di circa 4 miliardi di dollari e la quota parte di Saipem ammonta a circa 3,1 miliardi
.
Il progetto NFPS è parte della strategia di QatarEnergy LNG per mantenere e incrementare la capacità produttiva del North Field
, il più grande giacimento di gas naturale “non associato” al mondo
, situato al largo della costa nord-orientale del Qatar.
Il contratto assegnato a Saipem, dalla durata complessiva di circa 5 anni
, prevede la progettazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di due impianti di compressione, ciascuno composto da una piattaforma di compressione, una piattaforma per gli alloggi, una piattaforma a supporto della flare per la combustione dei gas e i relativi ponti di interconnessione.
Le operazioni di installazione offshore saranno condotte indicativamente nel 2029 e 2030.
Questo nuovo contratto, ricorda Saipem, si aggiunge ai pacchetti EPCI COMP2 e COMP3, assegnati alla società, attualmente in fase di esecuzione.
L’assegnazione del pacchetto COMP5 consolida la collaborazione di Saipem con QatarEnergy LNG e rafforza la presenza della Società in Qatar quale partner per la realizzazione di progetti complessi su larga scala.