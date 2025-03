Avio, successo per il volo VA263 dell'Ariane 6

Avio

(Teleborsa) - Il lanciatoreha completato con successo ildal Centro Spaziale della Guyana, mettendo in orbita il satelliteper le Forze Armate francesi.è partner del programma fornendo ie leper il motore dello stadio principale Vulcain 2.1 e per il motore Vinci dello stadio superiore. I motori P120C hanno fornito oltre l'80% della spinta al decollo, garantendo prestazioni ottimali.Avio continuerà a fornire questi booster, che verranno utilizzati in configurazione a due o a quattro unità a seconda del carico utile da trasportare in orbita.Avio sta inoltre sviluppando una, denominata P160,che aumenterà la spinta del lanciatore e la sua capacità di carico, contribuendo, tra l’altro, alle missioni per la costellazione satellitare Amazon Kuiper. Il P160 sarà il più grande motore monolitico in fibra di carbonio al mondo e verrà impiegato anche sul Vega C.