ESA, due nuovi accordi con ArianeGroup e Avio per l'utilizzo di Ariane 6 e Vega-C

Avio

(Teleborsa) - Oggi, presso la sede dell'ESA a Parigi, sono stati, segnando un passo importante nel. All'evento erano presenti il Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di, David Cavaillolès, Amministratore Delegato di Arianespace, e Martin Sion, Amministratore Delegato di ArianeGroup.A seguito delle decisioni prese dal Consiglio ESA nel 2023, il 10 luglio 2025 è stata finalizzata la revisione della Launchers Exploitation Declaration (LED) e il 23 ottobre 2025 è stato firmato l'Accordo sul Centro Spaziale della Guyana. I LEA siglati oggitra l'ESA e gli operatori di lancio.I due accordi -- definiscono gli incarichi e le responsabilità di ciascun operatore e precisano il ruolo dell'ESA come supervisore. Le intese stabiliscono inoltre il quadro di cooperazione tra le parti per garantire un continuo accesso autonomo allo spazio per l'Europa dallo Spazioporto europeo in Guyana Francese, attraverso lo sfruttamento dei lanciatori sviluppati dall'ESA."Abbiamo ora due operatori di servizi di lancio allo Spazioporto europeo, ciascuno responsabile del proprio lanciatore - ha detto- Questo è solo l'inizio, poiché l'offerta europea di servizi di lancio è destinata ad ampliarsi ulteriormente in futuro, con più attori e più scelta, a beneficio di capacità di lancio robuste e diversificate per l'Europa"."Avio è entusiasta di assumere ulteriori responsabilità per la vendita e l'operatività del servizio di lancio Vega, a quasi 14 anni dal volo inaugurale del 2012, durante i quali Avio ha ricoperto il ruolo di Autorità Tecnica e Prime Contractor Industriale del programma - ha aggiunto- Ringraziamo l'ESA per l'esteso supporto tecnico e Arianespace per aver affermato Vega come un lanciatore di successo sul mercato".