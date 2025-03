Ferrari completa la settima tranche del buyback

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato che, a seguito dell’annunciata da Exor il 2 febbraio 2025, ha partecipato all’offertaordinarie per un corrispettivo totale di 299.999.700 euro.L’Operazione rappresenta ladelpluriennale dididi circa 2 miliardi di euro annunciato durante il Capital Market Day del 2022 edAl 6 marzo 2025, in seguito al completamento della settima tranche, Ferrari deteneva pertanto n.15.785.877 azioni proprie ordinarie pari al 8,73% del capitale sociale.Dall’inizio del Programma, il 1 luglio 2022, e fino al 6 marzo 2025, la Società ha riacquistato un totale di 4.963.113 azioni proprie sul EXM e NYSE per un corrispettivo di 1.622.735.677,17 euro.Sul listino milanese, oggi, contenuto ribasso per il, che archivia la sessione in flessione dello 0,75%.