Ferrari, acquistate sul NYSE 6.478 azioni proprie

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesul New York Stock Exchange (), il 2 dicembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 385,8704 USD, per un controvalore pari a 2.499.668,45 USD (2.152.289,01 euro).Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino all'8 dicembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:per n. 750.046 azioni ordinarie acquistate sul(pari alla totalità dell'Ottava Tranche da eseguire sul mercato EXM, come annunciato in data 31 luglio 2025)per n. 204.866 azioni ordinarie acquistate sulAll'8 dicembre 2025 Ferrari deteneva 16.629.207 azioni proprie ordinarie pari al 9,06% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 all'8 dicembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.965.932 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.997.709.732,97 euro.In Borsa, oggi, appiattita la performance del, con i prezzi allineati a 328,1 euro.