Nasdaq prevede di offrire contrattazioni 24 ore su 24 sul mercato azionario

Nasdaq

(Teleborsa) -, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l'omonimo listino,. Lo ha annunciato il presidente della società, Tal Cohen, in un post su LinkedIn. In attesa dell'approvazione normativa e dell'allineamento con i fornitori di infrastrutture critiche del settore, la società prevede di introdurre la novità nella seconda metà del 2026."La crescita globale della domanda degli investitori per le azioni statunitensi significa che ci troviamo in un altro momento cruciale per i nostri mercati: ampliare l'accesso degli investitori, espandere le opportunità di creazione di ricchezza e ridefinire il funzionamento dei mercati", ha detto Cohen, il quale comunque ha riconosciuto che serve una pianificazione attenta e deliberata, perché "di mercati dinamici e qualsiasi cambiamento strutturale deve rispettare questi principi".Cohen ha spiegato che le partecipazioni estere totali di azioni statunitensi hanno raggiunto i 17 trilioni di dollari a giugno 2024, con un aumento del 97% rispetto al 2019. Nella, gli investitori "stanno, attratti dalla profondità delle opportunità, dal solido quadro normativo e dall'accesso a settori ad alta crescita come la tecnologia e l'assistenza sanitaria", ha sottolineato.Inoltre, con la crescente alfabetizzazione finanziaria e la, questi investitori sono diventati più sofisticati sfruttando una vasta gamma di strategie, come l'investimento in opzioni ed ETF. Ad esempio, negli ultimi cinque anni sono stati lanciati oltre 56 prodotti negoziati in borsa che tracciano l'indice Nasdaq-100 e il 98% di questi prodotti è stato introdotto al di fuori degli Stati Uniti.Il presidente del Nasdaq ha riconosciuto che, sebbene le attività di trading oltre gli orari tradizionali siano aumentate negli ultimi anni tramite sedi fuori borsa, come Alternative Trading Systems (ATS) e piattaforme broker-dealer, "la liquidità rimane significativamente più bassa durante queste ore". Pertanto, l'ambiente di trading e investimento durante le ore di trading notturne include unaInoltre, ha fatto notare che glisull'idea di trading 24 ore su 24. Un recente sondaggio Nasdaq sulle società quotate sul suo listino ha indicato che circa la metà degli intervistati ha delle riserve sull'espansione degli orari di trading in Borsa, in particolare per quanto riguarda la liquidità e le corporate action.