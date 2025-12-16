Milano
15-dic
44.117
+1,39%
Nasdaq
15-dic
25.067
-0,51%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
15-dic
9.751
+1,06%
Francoforte
15-dic
24.230
0,00%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 06.06
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)
Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)
Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 49.575,34 punti
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 01.31
Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,18%, a quota 49.575,34 in apertura.
Condividi
