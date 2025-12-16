Milano 15-dic
44.117 +1,39%
Nasdaq 15-dic
25.067 -0,51%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 15-dic
9.751 +1,06%
Francoforte 15-dic
24.230 0,00%

Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)

Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 49.575,34 punti

Finanza
Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,18%, a quota 49.575,34 in apertura.
